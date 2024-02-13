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«Это отрезанный ломоть». Орлов — о возможном переходе Джикии в «Зенит» из «Спартака»

«Это отрезанный ломоть». Орлов — о возможном переходе Джикии в «Зенит» из «Спартака»
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Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов оценил гипотетическую перспективу перехода капитана «Спартака» Георгия Джикии в «Зенит». Также он высказался о кандидатурах Фёдора Чалова из ЦСКА и Антона Миранчука из «Локомотива».

«Джикия в «Зените»? Да перестаньте! Джикия – это вообще отрезанный ломоть. А Чалов, если он захочет сам, почему нет. Антон Миранчук – вряд ли, он за границу поедет, есть у него предложения. А что касается русского паспорта — у нас же сейчас есть Васильев и Коваленко. Они всё время сейчас тренируются в основе», — сказал Геннадий Орлов в новом видео на YouTube-канале «Такой футбол».

Напомним, ранее агент Георгия Джикии заявлял о том, что игрок с большой долей вероятности покинет «Спартак», если команду продолжит возглавлять Гильермо Абаскаль.

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