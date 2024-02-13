Петр Чех — об уходе из «Челси»: я сам принял это решение, клуб не выгонял меня

Бывший голкипер «Челси» и сборной Чехии Петр Чех вспомнил, как покинул лондонский клуб в 2015 году.

«Я скучаю по своей работе. Но я ни о чём не жалею. К тому времени многое изменилось и я слишком волновался, что мне всегда придется сравнивать то, что было сделано, с тем, что может произойти в будущем… Как только я почувствовал интуитивно, что моё положение стало иным, я ушёл. Было много разговоров о том, что мне сказали уйти, но всё было наоборот, я ушёл сам, я был инициатором», — приводит слова Чеха журналист Бен Джейкобс в социальной сети X (ранее Twitter).

Петр Чех выступал за «Челси» с 2004 по 2015 год. Вместе с «синими» чешский вратарь четыре раза выигрывал английскую Премьер-лигу, побеждал в Кубке страны, становился обладателем Лиги чемпионов и Лиги Европы. Летом 2015 года Петр присоединился к «Арсеналу».