Тульский «Арсенал» объявил о переходе хорватского защитника Карамарко

Тульский «Арсенал» объявил о переходе 25-летнего хорватского защитника Марина Карамарко. Ранее футболист выступал за «Хартберг», «Муру», и боснийский ГОШК.

В составе «Муры» Карамарко стал обладателем Кубка Словении и провёл три матча в групповом этапе Лиги конференций. За «Арсенал» Марин будет выступать под 44-м игровым номером. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость хорватского защитника в € 150 тысяч.

Тульский «Арсенал» представляет Мелбет Первую лигу. В нынешнем сезоне после 20 проведённых встреч команда Александра Сторожука занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 35 очков. В следующем матче внутреннего первенства «Арсенал» сыграет с «Черноморцем» на домашней арене.