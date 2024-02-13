Тренер «Наполи» Маццарри: Кварацхелия не может всегда обыгрывать по три-четыре человека

Главный тренер «Наполи» Вальтер Маццарри высказался об изменении роли крайнего нападающего неаполитанского клуба Хвичи Кварацхелии в нынешнем сезоне.

«Он пытается искать другие позиции, но куда бы он ни пошёл, его везде ждут три защитника. Иногда против него играют слишком грубо, и за это следует наказывать. Когда он видит, что попал в ловушку, он может сместиться в центр, однако ему нужна помощь товарищей по команде. Нельзя всегда ожидать, что Квара будет обыгрывать по три-четыре человека», — приводит слова Маццарри Football Italia.

Напомним, в нынешнем сезоне Кварацхелия принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.