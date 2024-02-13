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Смородская: я не украла в «Локо» ни копейки! Уходя, оставила в клубе более 1 млрд рублей

Смородская: я не украла в «Локо» ни копейки! Уходя, оставила в клубе более 1 млрд рублей
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказал о финансовом положении московского клуба во время своего правления. Также она раскритиковала своего предшественника, экс-президента «Локомотива» Николая Наумова, и своего преемника, Илью Геркуса, который сменил её на посту главы клуба.

«После Наумова у клуба были громадные долги, только незаплаченных налогов было 286 миллионов рублей. Когда увидела — была в шоке.

Уже на третий год моего руководства мы были в плюсах. А уходя, оставила на балансе клуба более миллиарда рублей — после вычета налогов. Я не украла ни копейки, денег было достаточно и даже больше! Но за два года Геркус умудрился упасть в минус на 2,5 миллиарда, при том, что он пришел в клуб, в котором все процессы были отлажены, как швейцарские часы», — приводит слова Смородской Sport24.

Стоит напомнить, что Смородская была президентом «Локомотива» в период с 2010 по 2016 год.

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