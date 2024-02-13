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Петр Чех: когда Сарри покинул «Челси», я был тем, кто настаивал на назначении Лэмпарда

Петр Чех: когда Сарри покинул «Челси», я был тем, кто настаивал на назначении Лэмпарда
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Бывший вратарь и технический директор «Челси» Петр Чех вспомнил, как продвигал кандидатуру Фрэнка Лэмпарда на пост главного тренера «синих».

«Когда мы решали, кто возглавит команду после ухода Маурицио Сарри, я был тем, кто настаивал на назначении Лэмпарда. Он хорошо поработал в «Дерби», Фрэнк был моим первым выбором. Я надеялся, что всё пройдёт наилучшим образом. Нам бы хотелось, чтобы Лэмпард отработал в «Челси» чуть дольше, но всегда есть совет директоров и большой босс — когда они хотят принять решение, вы должны с этим смириться», — приводит слова Чеха Absolute Chelsea в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, Лэмпард работал тренером «Челси» в период с 2019 по 2021 год. В 2023 бывший капитан и полузащитник «синих» снова возглавил команду, исполняя обязанности главного тренера на протяжении нескольких месяцев.

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