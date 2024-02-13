Гути: если подписание Мбаппе требует продажи игрока на его позиции, нужно сделать это

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Гути считает, что «сливочным» следует подписать нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, даже если ради этого придётся продать уже имеющихся футболистов.

«Если вы считаете, что должны подписать Мбаппе, потому что он лучше, чем тот футболист, который у вас уже есть на этой позиции, то нет ничего плохого в том, чтобы продать его», — приводит слова Гути El Chiringuito.

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Напомним, Мбаппе предпочитает играть на позиции левого вингера, на которой в «Реале» выступает Винисиус Жуниор. В нынешнем сезоне при руководстве Луиса Энрике французский футболист играет на позиции центрального нападающего. Данная позиция в «Королевском клубе» занята Хоселу.

Действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» заканчивается грядущим летом.