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РБ Лейпциг — Реал Мадрид. Прямая трансляция
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Стали известны причины, из-за которых Мбаппе сомневается в переходе в «Реал»

Стали известны причины, из-за которых Мбаппе сомневается в переходе в «Реал»
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе стал проявлять больше сомнений относительно целесообразности своего перехода в мадридский «Реал», с которым его активно связывают слухи последние месяцы. Об этом сообщает Cadena Ser.

По информации источника, Мбаппе был растроган, когда в минувшее воскресенье 600 болельщиков парижского клуба пришли на тренировку «ПСЖ» и попросили его не покидать команду, скандируя «Килиан в Париже!». Подчёркивается, что французского футболиста подкупает то, как сильно его любят болельщики в столице Франции.

Кроме того, 8 февраля президент французского гранда Нассер Аль-Хелаифи сообщил, что команда намерена покинуть домашний стадион «Парк де Пренс» и найти более подходящую арену. Сообщается, что Мбаппе также заинтересован в том, чтобы проявить себя, выступая на новом домашнем стадионе.

К тому же, мать Мбаппе Файза Ламари, являющаяся его агентом, по-прежнему продолжает уговаривать сына остаться в «ПСЖ», где ему предлагают более выгодные условия контракта.

Напомним, действующее трудовое соглашение 25-летнего игрока с «ПСЖ» рассчитано до лета 2024 года.

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