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Каррагер: стиль «Байера» Алонсо — это больше про «Манчестер Сити»

Каррагер: стиль «Байера» Алонсо — это больше про «Манчестер Сити»
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Бывший футболист «Ливерпуля», а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер высказался о стиле игры леверкузенского «Байера», который тренирует экс-хавбек мерсисайдцев Хаби Алонсо.

«Ливерпуль" — это команда, действующая прямолинейно, её игроки работают на скорости и зачастую используют контратаки. «Байер» — это больше про «Манчестер Сити» и Пепа Гвардиолу. В этом нет ничего удивительного, поскольку Хаби работал под руководством Хосепа (в «Баварии» — Прим. «Чемпионата»). Но если Хаби Алонсо суждено стать тренером «Ливерпуля», то так оно и будет», — приводит слова Каррагера Daily Mail.

Напомним, ранее появилась информация, что мерсисайдцы обсуждали возможное назначение Алонсо на должность главного тренера в «Ливерпуле» на следующий сезон. Испанский специалист не против переговоров, но до конца сезона никакого решения не примет.

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