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Экс-президент «Локомотива» Смородская рассказала, что её хотели убить

Экс-президент «Локомотива» Смородская рассказала, что её хотели убить
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Бывший начальник ЦСКА и экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала, что её хотели убить из-за попытки закрыть рынки на спортивных объектах. Функционер рассказала случай, как ей прострелили окно в кабинете, чтобы припугнуть. Смородская подчеркнула, что за помощью обратилась в Министерство обороны. В итоге была достигнута договорённость, которая позволили решить конфликт интересов.

«Чтобы всем было понятно — когда я пришла в ЦСКА, на всех спортивных объектах были рынки, крупнейшие в Москве. Средний доход одного рынка в год составлял 100 миллионов долларов. И вот их я решила закрыть.

Один случай помню, как будто он был вчера. Пошла как-то на обед, а когда вернулась в моем кабинете было прострелено окно — прямо на уровне моей головы. Было совершенно ясно — меня за эти рынки убьют. Я обратилась в Минобороны и к Лужкову, объяснила, что с этими ребятами нужно договариваться. Мы дали им два года и предоставили землю, чтобы они могли перенести свои рынки. Когда Лужков выпустил специальное постановление, эти люди поняли, что процесс необратим и им лучше пойти на договоренности, чем стрелять», — приводит слова Смородской Sport24.

Стоит напомнить, что Смородская была президентом «Локомотива» в период с 2010 по 2016 год. С 2002 по 2006 год она была начальником команды ЦСКА.

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