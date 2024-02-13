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Экс-защитник «Арсенала» Галлас: Аршавин был способен играть даже в «Барселоне»

Экс-защитник «Арсенала» Галлас: Аршавин был способен играть даже в «Барселоне»
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Бывший защитник «Челси», «Арсенала» и «Тоттенхэма», вице-чемпион мира в составе сборной Франции Вильям Галлас считает, что по своему потенциалу Андрей Аршавин мог бы заиграть даже в «Барселоне».

«Андрей один из тех, кому не нравилось тренироваться каждый день. Он предпочитал сохранить энергию для матчей. Возможно, это ему и помешало остаться играть на уровне АПЛ. Это пример для нового поколения футболистов, который говорит о том, что профессиональный игрок в Англии должен отличаться стабильностью на протяжении всего сезона, чтобы остаться на высоком уровне. Но если брать способности Аршавина, то он мог играть даже в «Барселоне», — сказал Галлас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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