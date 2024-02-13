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Элиф Элмас: я ушёл из «Наполи», поскольку в этой команде стало всё сложнее побеждать

Элиф Элмас: я ушёл из «Наполи», поскольку в этой команде стало всё сложнее побеждать
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Бывший атакующий полузащитник «Наполи» Элиф Элмас, с января 2024 года выступающий за «РБ Лейпциг», рассказал, почему он принял решение перейти в немецкий клуб.

«Почему я покинул Неаполь? Потому что я был в сильной команде-победительнице, которая много работает с молодёжью и смотрит в будущее. Но выигрывать с «Наполи» становилось всё сложнее. Я провёл в Неаполе пять впечатляющих лет и ушёл после того, как выиграл чемпионский титул, что на самом деле невозможно объяснить», — приводит слова Элмаса официальный сайт журналиста Альфредо Педуллы.

Напомним, после 23 туров чемпионата Италии «Наполи» набрал 35 очков и на текущий момент занимает девятое место.

Элмас выступал за «Наполи» с 2019 года. За этот период 24-летний футболист принял участие в 189 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и 11 результативными передачами.

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