«Зенит» — «Сантос»: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка равноправия начнётся в 17:00

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 13 февраля, состоится матч Кубка равноправия, в котором встретятся российский «Зенит» и бразильский «Сантос». Игра пройдёт на стадионе «Джассим Бин Хамад» в катарской Дохе. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Кубок равноправия Кубок равноправия 13 февраля 2024, вторник. 17:00 МСК Зенит Санкт-Петербург, Россия Не начался Сантос Сантус, Бразилия Кто победит в основное время? П1 X П2

После двух туров Кубка равноправия сине-бело-голубые набрали шесть очков и занимают первое место, досрочно став победителями данного соревнования. В свою очередь, после аналогичного количества матчей «Сантос» заработал два очка и расположился на третьей строчке.

В предыдущем матче Кубка равноправия «Зенит» разгромил китайский «Шанхай Шэньхуа» со счётом 6:0. В предыдущей встрече бразильский клуб в послематчевой серии выиграл у катарского «Аль-Духаиля» (2:2, пен. 4:3).