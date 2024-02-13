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«Зенит» — «Сантос»: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка равноправия начнётся в 17:00

«Зенит» — «Сантос»: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка равноправия начнётся в 17:00
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Сегодня, 13 февраля, состоится матч Кубка равноправия, в котором встретятся российский «Зенит» и бразильский «Сантос». Игра пройдёт на стадионе «Джассим Бин Хамад» в катарской Дохе. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Кубок равноправия
13 февраля 2024, вторник. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Не начался
Сантос
Сантус, Бразилия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После двух туров Кубка равноправия сине-бело-голубые набрали шесть очков и занимают первое место, досрочно став победителями данного соревнования. В свою очередь, после аналогичного количества матчей «Сантос» заработал два очка и расположился на третьей строчке.

В предыдущем матче Кубка равноправия «Зенит» разгромил китайский «Шанхай Шэньхуа» со счётом 6:0. В предыдущей встрече бразильский клуб в послематчевой серии выиграл у катарского «Аль-Духаиля» (2:2, пен. 4:3).

Турнирная таблица Кубка равноправия
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