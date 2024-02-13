«Балтика» объявила о подписании 24-летнего защитника Диего Луны

Калининградская «Балтика» объявила, что 24-летний центральный защитник Диего Луна стал новым игроком команды. Об этом клуб сообщил на своём официальном сайте.

Трудовое соглашение с центральным защитником заключено сроком на 3,5 года.

До перехода в калининградский клуб Луна выступал за венесуэльский «Каракас», к которому он присоединился в январе 2023 года. В минувшем сезоне футболист принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Также Луна попал в символическую сборную лучших игроков чемпионата и вместе со своим клубом остановился в шаге от чемпионского титула.

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 300 тыс.

Напомним, после 18 туров чемпионата России «Балтика» набрала 13 очков и занимает 15-е место.