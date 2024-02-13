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Экс-тренер «Сочи» Точилин: всё шло к тому, что в клубе произойдут большие перемены

Экс-тренер «Сочи» Точилин: всё шло к тому, что в клубе произойдут большие перемены
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Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин рассчитывает на то, что сочинский клуб сможет избежать вылета из Российской Премьер-Лиги по итогам нынешнего сезона.

«Всё шло к тому, что в «Сочи» должны были произойти большие перемены. Сейчас на сборах побеждают в товарищеских матчах – это хорошо, так как проще работать и сыгрывать команду. Но главные результаты — в чемпионате. Буду ждать, что «Сочи» во второй части выступит лучше, чем в первой и сохранит прописку в РПЛ», — сказал Точилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, после завершения первой части чемпионата России «Сочи» набрал 11 очков и на текущий момент занимает 18-е место, отставая от 12-го места, гарантирующего сохранение прописки в РПЛ, на восемь очков.

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