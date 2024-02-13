Энрике сообщил, что Мбаппе выйдет в стартовом составе на матч ЛЧ с «Реалом Сосьедад»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике сообщил, что нападающий парижан Килиан Мбаппе выйдет в стартовом составе на грядущий матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом Сосьедад», который состоится завтра, 14 февраля.

«Я считаю, что, когда в команде есть игрок такого уровня, как Килиан Мбаппе, единственное, что нужно понимать, это то, что чем больше он играет, тем лучше для команды. Он мог бы сыграть четыре дня назад, но риск был неоправданным», — приводит слова Энрике журналист Адриен Грейнер в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, первый матч между командами состоится на стадионе «Парк де Пренс» — домашней арене «ПСЖ». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск.

Мбаппе не принимал участия в минувшем матче чемпионата Франции с «Лиллем» (3:1) из-за небольшого повреждения, которое он получил в игре Кубка Франции с «Брестом» (3:1), проходившей 7 февраля.