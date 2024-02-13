Защитник Яколиш и «Факел» расторгли контракт по обоюдному согласию

Воронежский «Факел» и 31-летний хорватский защитник Антонио Яколиш расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

«Футбольный клуб «Факел» благодарит Антонио за время, проведённое в команде, и желает ему удачи в дальнейшей карьере!», — сказано в заявлении на официальном сайте воронежского клуба.

Напомним, Яколиш выступал за «огнеопасных» с июля 2023 года. За этот период он принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 250 тыс.

После 18 туров Российской Премьер-Лиги «Факел» набрал 21 очко и на данный момент занимает 11-е место в турнирной таблице.