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Александр Мостовой: просто так место в основе «Реала Сосьедад» Захаряну никто не даст

Александр Мостовой: просто так место в основе «Реала Сосьедад» Захаряну никто не даст
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Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России по футболу Александр Мостовой высказался о полузащитнике «Реала Сосьедад» Арсене Захаряне.

«В Лиге чемпионов «Реал Сосьедад» и так всех удивил. Команда вышла из группы с хорошим футболом. Другое дело, что «ПСЖ» — команда совсем другого уровня. Руководство клуба тратит миллиарды, а Лигу чемпионов взять не может.

Арсен Захарян в последнее время играет — хоть и с замены. Парню ещё только двадцать лет, ещё всё впереди. Команда у него очень сильная и играющая в открытый футбол. Никто ему просто так место в составе не отдаст. Конкуренция в «Сосьедаде» приличная. А Захаряну желаю поскорее забить или отдать голевую. Для уверенности необходимо», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Муценко.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.
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