Экс-игрок «Баварии» и «Лацио» Клозе сравнил тренерские стили Тухеля и Сарри

Бывший нападающий «Баварии» и «Лацио» Мирослав Клозе поделился мнением об игровых философиях главных тренеров мюнхенского и римского клубов Томаса Тухеля и Маурицио Сарри в преддверии очного матча команд в 1/8 финала Лиги чемпионов, который состоится завтра, 14 февраля.

«У них схожая философия игры, характеризующаяся большим количеством коротких передач и владением мячом. «Бавария» гораздо лучше оснащена с точки зрения индивидуальных качеств игроков, но футболисты Сарри тоже неплохо проявляют себя. Можно заметить его чёткий почерк в игре «Лацио», он знает своё дело, и когда все обстоятельства складываются, за командой Сарри интересно наблюдать», — приводит слова Клозе Bayern & Germany в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, первый матч между командами пройдёт на стадионе «Олимпико» — домашней арене «Лацио». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск.