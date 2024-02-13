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Экс-игрок «Баварии» и «Лацио» Клозе сравнил тренерские стили Тухеля и Сарри

Экс-игрок «Баварии» и «Лацио» Клозе сравнил тренерские стили Тухеля и Сарри
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Бывший нападающий «Баварии» и «Лацио» Мирослав Клозе поделился мнением об игровых философиях главных тренеров мюнхенского и римского клубов Томаса Тухеля и Маурицио Сарри в преддверии очного матча команд в 1/8 финала Лиги чемпионов, который состоится завтра, 14 февраля.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
14 февраля 2024, среда. 23:00 МСК
Лацио
Рим, Италия
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У них схожая философия игры, характеризующаяся большим количеством коротких передач и владением мячом. «Бавария» гораздо лучше оснащена с точки зрения индивидуальных качеств игроков, но футболисты Сарри тоже неплохо проявляют себя. Можно заметить его чёткий почерк в игре «Лацио», он знает своё дело, и когда все обстоятельства складываются, за командой Сарри интересно наблюдать», — приводит слова Клозе Bayern & Germany в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, первый матч между командами пройдёт на стадионе «Олимпико» — домашней арене «Лацио». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск.

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