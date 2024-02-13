Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
РБ Лейпциг — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь «Елимая» Лобанцев: уверен, что уровень чемпионата Казахстана повыше ФНЛ

Вратарь «Елимая» Лобанцев: уверен, что уровень чемпионата Казахстана повыше ФНЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер «Елимая» Мирослав Лобанцев отметил, что уровень чемпионата Казахстана выше, чем у российской Первой лиги.

«Я уверен, что КПЛ повыше уровнем, чем ФНЛ. Раньше хорошие зарплаты платили в чемпионате Казахстана, по рассказам ребят. Сейчас это снова набирает обороты. Приезжают люди из сборных в казахстанские клубы, не думаю, что они идут на понижение условий. Начинают здесь и поля строить, работа идёт, хоть и медленно. Открываются и детские поля, хорошо, что это происходит», — приводит слова Лобанцева Metaratings.

Лобанцеву 28 лет, он является воспитанником футбольного клуба «Локомотив». За «Елимай» Мирослав играет с января 2024 года, ранее он выступал за «Актобе», «Кызыл-Жар», «Ротор» и «Крылья Советов». В составе «Локомотива» Лобанцев дважды выигрывал Кубок России. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского голкипера в € 300 тысяч.

Материалы по теме
Вратарь «Елимая» Лобанцев: можно сказать, что «Астана» — казахстанский «Зенит»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android