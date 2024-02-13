Активные болельщики «Спартака» посетили тренировочные сборы команды в ОАЭ

Активные болельщики московского «Спартака» приехали на тренировочные сборы красно-белых, проходящие в эти дни в ОАЭ.

С публикацией можно ознакомиться в официальном телеграм-канале «Спартака».

Напомним, завтра, 14 февраля, красно-белые проведут матч Зимнего кубка РПЛ с казахстанским «Кайратом». Игра пройдёт на стадионе «Аль-Нахайян». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.

В предыдущем матче этого турнира московский клуб разгромил «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ со счётом 5:0. В той встрече полузащитник красно-белых Михаил Игнатов отметился дублем.

После двух матчей Зимнего кубка РПЛ «Спартак» набрал три очка и на данный момент располагается на второй строчке. Первое место с шестью очками занимает «Ростов».