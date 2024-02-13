Актёр и фанат «Локомотива» Валерий Баринов поскользнулся и получил травму груди и спины

Известный актёр, а также болельщик московского «Локомотива» Валерий Баринов поскользнулся по пути в Театр Юного Зрителя (ТЮЗ) и получил травму груди и спины, сообщает Mash.

По информации источника, после падения он смог самостоятельно подняться и дойти до ТЮЗа, но чуть позже ему стало плохо — коллеги тут же вызвали скорую. Медики осмотрели Баринова и отвезли его в больницу. Там у него диагностировали ушибы грудной клетки и спины, оказали первую помощь и отпустили домой.

На данный момент московский «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Михаила Галактионова набрала 31 очко за 18 матчей. Лидером чемпионата является «Краснодар» с 38 очками.