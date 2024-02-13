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«Шахтёр» не продал Судакова зимой за € 40 млн и надеется выручить € 150 млн летом

«Шахтёр» не продал Судакова зимой за € 40 млн и надеется выручить € 150 млн летом
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Украинский «Шахтёр» в минувшее зимнее трансферное окно отверг сразу несколько предложений о продаже полузащитника Георгия Судакова. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, боссов «Шахтёра» не устраивала предлагаемая сумма в размере € 40 млн. Предстоящим летом начнёт действовать сумма отступных в размере € 150 млн, прописанная в новом контракте хавбека. «Шахтёр» не желает расставаться с футболистом за меньшую цену.

Судаков находится в системе «Шахтёра» с 2017 года. До этого игрок на протяжении трёх лет воспитывался харьковским «Металлистом». В нынешнем сезоне полузащитник провёл 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.

Ранее сообщалось об интересе к Судакову со стороны туринского «Ювентуса». Также интерес к 21-летнему хавбеку проявляли такие гранды, как «Челси», «Барселона», «Арсенал» и «Наполи».

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