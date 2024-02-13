Салах вернулся к тренировкам с «Ливерпулем» после травмы, полученной в сборной Египта

Вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах восстановился от повреждения и вернулся к тренировкам с общей группой, сообщает пресс-служба английского клуба. Египетский футболист может использоваться тренерским штабом мерсисайдцев в матчах уже в ближайшее время.

Напомним, с 18 января Салах не играл из-за травмы бедра. Футболист получил повреждение в расположении сборной Египта, выступая на Кубке африканский наций. Сообщалось, что вингер мог пропустить финал Кубка английской лиги, в котором «Ливерпуль» сразится с «Челси». Игра состоится в воскресенье, 25 февраля.

В текущем сезоне Салах провёл за «Ливерпуль» 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и девятью результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 65 млн.