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Салах вернулся к тренировкам с «Ливерпулем» после травмы, полученной в сборной Египта

Салах вернулся к тренировкам с «Ливерпулем» после травмы, полученной в сборной Египта
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Вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах восстановился от повреждения и вернулся к тренировкам с общей группой, сообщает пресс-служба английского клуба. Египетский футболист может использоваться тренерским штабом мерсисайдцев в матчах уже в ближайшее время.

Напомним, с 18 января Салах не играл из-за травмы бедра. Футболист получил повреждение в расположении сборной Египта, выступая на Кубке африканский наций. Сообщалось, что вингер мог пропустить финал Кубка английской лиги, в котором «Ливерпуль» сразится с «Челси». Игра состоится в воскресенье, 25 февраля.

Англия - Кубок лиги . Финал
25 февраля 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Челси
Лондон
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В текущем сезоне Салах провёл за «Ливерпуль» 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и девятью результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 65 млн.

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Источник: Салах заинтересован в продлении контракта с «Ливерпулем»
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