Бензема снова не попал в заявку «Аль-Иттихада» после конфликта с тренером

Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема не попал в заявку своего клуба на официальным матч во второй раз подряд, сообщает As. Французский форвард не сможет принять участия в игре 1/8 финала Лиги чемпионов АФК с узбекским «Навбахором».

Напомним, на прошлой неделе у Бензема произошёл конфликт с главным тренером «Аль-Иттихада» Марсело Гальярдо. Нападающий отказался заниматься по индивидуальной программе и демонстративно покинул тренировку.

Бензема перешёл в «Аль-Иттихад» минувшим летом на правах свободного агента. В нынешнем сезоне форвард провёл 24 матча во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с саудовским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.