Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
РБ Лейпциг — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бензема снова не попал в заявку «Аль-Иттихада» после конфликта с тренером

Бензема снова не попал в заявку «Аль-Иттихада» после конфликта с тренером
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема не попал в заявку своего клуба на официальным матч во второй раз подряд, сообщает As. Французский форвард не сможет принять участия в игре 1/8 финала Лиги чемпионов АФК с узбекским «Навбахором».

Лига чемпионов АФК . 1/8 финала. 1-й матч
15 февраля 2024, четверг. 17:00 МСК
Навбахор
Наманган, Узбекистан
Не начался
Аль-Иттихад
Джидда, Саудовская Аравия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, на прошлой неделе у Бензема произошёл конфликт с главным тренером «Аль-Иттихада» Марсело Гальярдо. Нападающий отказался заниматься по индивидуальной программе и демонстративно покинул тренировку.

Бензема перешёл в «Аль-Иттихад» минувшим летом на правах свободного агента. В нынешнем сезоне форвард провёл 24 матча во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с саудовским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

Материалы по теме
Бензема: одна из моих задач — поднять чемпионат Саудовской Аравии до уровня топ-лиг Европы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android