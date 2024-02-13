Источник: ЦСКА не заинтересован в 17-летнем форварде иранского «Сепаха» Тахери

Московский ЦСКА не заинтересован в 17-летнем форварде «Сепаха» и молодёжной сборной Ирана Касре Тахери, сообщает RT.

По информации источника, в рамках сотрудничества между московским и иранским клубом в молодёжной команде ЦСКА проходят просмотр два 17-летних игрока, среди которых нет Тахери.

Стоит отметить, что Тахери на зимних сборах уже успел съездить на просмотр в «Рубин» и даже отметился голом за казанцев в товарищеском матче. Однако стороны так и не подписали соглашение, поэтому Тахери покинул расположение «Рубина».

Форвард выступает за молодёжный состав «Сепахана» и принимал участие в чемпионате мира U17 за сборную Ирана, где хорошо себя проявил. Всего на его счету 15 матчей и шесть голов за иранскую молодёжку. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость молодого футболиста всего в € 50 тыс. Он выступает на позиции центрального нападающего.