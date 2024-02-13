«РБ Лейпциг» — «Реал» Мадрид: текстовая онлайн-трансляция матча ЛЧ начнётся в 23:00

Сегодня, 13 февраля, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов встретятся немецкий «РБ Лейпциг» и мадридский «Реал». Команды будут играть на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге (Германия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Ирфаном Пельто из Боснии и Герцеговины. Игра начнётся в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Напомним, на групповом этапе Лиги чемпионов мадридский «Реал» в группе с «Наполи», «Брагой» и «Унионом» одержал победу во всех матчах и вышел в плей-офф турнира с первого места. «РБ Лейпциг» в своей группе с «Манчестер Сити», «Янг Бойз» и «Црвеной Звездой» дважды проиграл и одержал четыре победы, вследствие чего вышел в плей-офф со второго места.