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Рэтклифф получил одобрение от АПЛ перед завершением сделки по покупке «Юнайтед»

Рэтклифф получил одобрение от АПЛ перед завершением сделки по покупке «Юнайтед»
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Британский миллиардер Джим Рэтклифф, в минувшем году приобретший 25% акций «Манчестер Юнайтед» у семьи Глейзеров, получил одобрение от АПЛ перед официальным завершением сделки.

«Сэр Джим Рэтклифф получил одобрение Премьер-лиги, прежде чем официально завершить сделку. Одобрение FA все ещё не получено, что подтверждается последним заявлением «Манчестер Юнайтед» в комиссию по ценным бумагам и биржам США. Источники сообщают, что процесс продвигается к завершению», — сообщил журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Рэтклифф заплатил шестерым братьям и сёстрам Глэйзер € 824 млн за 25% акций клуба. Кроме того, INEOS предоставит дополнительные € 270 млн, предназначенные для будущих инвестиций в «Олд Траффорд».

Также в рамках сделки INEOS согласилась с просьбой совета директоров передать ответственность за управление футбольными операциями клуба. Это будет включать все аспекты деятельности мужского и женского футбола и академий, а также два места в правлении Manchester United PLC и в правлении футбольного клуба «Манчестер Юнайтед».

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