Топ-новости спорта — 13 февраля. Главное сегодня

Большие интервью Вильяма Галласа и тренера Арины Соболенко, реакция общественности на решение ИИХФ продлить отстранение России. «Чемпионат» собрал для вас главные новости к вечеру 13 февраля.

Футбол

Хоккей

ФХР выпустила заявление о решении ИИХФ продлить отстранение России на сезон-2024/2025

«Нас ждёт фантастическая весна без России». В Швеции одобрительно восприняли решение ИИХФ

Стало известно, когда ИИХФ примет решение о допуске сборной России на Олимпиаду 2026 года

Теннис

Павлюченкова вышла в третий круг турнира в Дохе на отказе украинки Костюк

Антон Дубров — о тренировках: я всё ещё должен Арине денег

Бокс/ММА

Волкановски рассказал, как его дочь пошутила по поводу Ислама Махачева

«Это будет интересно». Уайт высказался о главном бое UFC 300

Баскетбол

Инсайдер назвал команду НБА, в которой Леброн Джеймс намерен завершить карьеру

Виктор Вембаньяма повторил достижения четырёх легенд НБА

Биатлон

Сидоров выиграл индивидуальную гонку на Спартакиаде, Латыпов — пятый

Наталия Шевченко стала победительницей индивидуальной гонки на Спартакиаде

Лыжи

Команда Архангельской области выиграла женскую эстафету на Спартакиаде сильнейших — 2024

Команда Республики Татарстан одержала победу в мужской эстафете на Спартакиаде

Авто

Тайские совладельцы «Ред Булл» заняли категоричную позицию по нахождению Хорнера в команде

«Феррари» продемонстрировала автомобиль на новый сезон Формулы-1

Волейбол

Российская волейболистка Анна Лазарева продолжит карьеру в США

Французский волейболист Гребенников сыграл 100-й матч в российской Суперлиге

Материалы по теме 19-летняя Турчина во второй раз подряд стала самым результативным игроком тура Суперлиги

Фигурное катание

Другие

Толстой: Россия должна определяться с членством в МОК и ВАДА

Перед пропажей спортсменка из Дагестана попрощалась с братом