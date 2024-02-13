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РБ Лейпциг — Реал Мадрид. Прямая трансляция
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23:00 Мск
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ИИХФ хоккей Россия, Аршавин, Леброн Джеймс, Вембаньяма

Топ-новости спорта — 13 февраля. Главное сегодня
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Большие интервью Вильяма Галласа и тренера Арины Соболенко, реакция общественности на решение ИИХФ продлить отстранение России. «Чемпионат» собрал для вас главные новости к вечеру 13 февраля.

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