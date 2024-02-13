Стало известно, в каком случае «Спартак» станет победителем Зимнего кубка РПЛ

Московский «Спартак» станет победителем Зимнего кубка РПЛ в случае победы над казахстанским «Кайратом» с разницей в два и более мяча, если забьёт не менее трёх (при 2:0 будет равная разница, при которой «Ростов» выше по очным встречам).

Согласно регламенту турнира, место в таблице при равном количестве очков определяется по разнице забитых и пропущенных мячей в основное время во всех матчах, а также количества голов, забитых в основное время во всех матчах. Если эти показатели будут одинаковыми, то выше расположится команда, которая одержала победу в очной встрече.

На данный момент после двух сыгранных матчей на турнире «Спартак» с тремя очками располагается на втором месте. «Ростов» закончил выступление в Зимнем кубке РПЛ, занимая первую строчку с шестью очками.