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«Зенит» — «Сантос»: бразильцы отыграли один мяч

«Зенит» — «Сантос»: бразильцы отыграли один мяч
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В эти минуты проходит заключительный матч Кубка равноправия, в котором встречаются российский «Зенит» и бразильский «Сантос». Игра проходит на стадионе «Джассим Бин Хамад» в катарской Дохе. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Кубок равноправия
13 февраля 2024, вторник. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
4 : 1
Сантос
Сантус, Бразилия
1:0 Караваев – 10'     2:0 Мостовой – 31'     3:0 Клаудиньо – 55'     3:1 Сезар – 77'     4:1 Педро – 84'    

На 77-й минуте игрок «Сантоса» Родриго Сезар отыграл один мяч.

После двух туров Кубка равноправия сине-бело-голубые набрали шесть очков и занимают первое место, досрочно став победителями данного соревнования. «Сантос» после аналогичного количества матчей заработал два очка и расположился на третьей строчке.

В предыдущем матче Кубка равноправия «Зенит» разгромил китайский «Шанхай Шэньхуа» со счётом 6:0. Бразильский клуб в предыдущей встрече выиграл у катарского «Аль-Духаиля» в послематчевой серии 11-метровых (2:2, пен. 4:3).

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