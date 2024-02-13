Геркус — о «Зените»: никто из россиян не хочет ехать в команду, где 13 бразильцев

Бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус высказался о большом количестве бразильских футболистов в составе «Зенита». Напомним, на данный момент в составе сине-бело-голубых числятся 11 уроженцев Бразилии.

«Российские игроки отказываются ехать в «Зенит»? Ну не то, чтобы прямо отказываются. Был один такой случай. У «Зенита» сейчас идёт крен в сторону одной национальности. Если «Зенит» хочет видеть у себя российских футболистов, он должен покупать российских футболистов. Если он берёт бразильцев, то никто не хочет ехать в команду, в которой 13 бразильцев. Что там делать?», — приводит слова Геркуса «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, «Зенит» в данный момент занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Сине-бело-голубые набрали 36 очков за 18 матчей. На первом месте располагается «Краснодар», у которого 38 очков после аналогичного количества игр.