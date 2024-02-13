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Ринат Дасаев высказался против вратарей-иностранцев в РПЛ

Ринат Дасаев высказался против вратарей-иностранцев в РПЛ
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Бывший голкипер московского «Спартака» Ринат Дасаев высказался против вратарей-иностранцев в Российской Премьер-Лиге.

«Почему мало вратарей-иностранцев в РПЛ? И не надо их. У нас советская вратарская школа была лучшей в мире. И её представители, начиная с Хомича и Яшина, а потом меня и Акинфеева, — лучшие. Надо посмотреть, как мы тренировались и как играли. Не надо приглашать иностранцев, у нас есть свои талантливые вратари», — приводит слова Дасаева «РБ Спорт».

Помимо «Спартака», Ринат Дасаев успел поиграть за такие футбольные клубы, как астраханский «Волгарь» и испанская «Севилья». В составе красно-белых вратарь стал двукратным чемпионом СССР. В 1982 году Дасаев был признан футболистом года в СССР. За советскую сборную голкипер провёл 91 матч и 44 раза оставил свои ворота в неприкосновенности.

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