Глава «Зенита» Медведев рассказал о планах расширения участников Кубка равноправия

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что планируется расширение участников Кубка равноправия.

«Уже ведётся речь о том, чтобы было не четыре команды, а шесть или, может быть, даже восемь. Это означает, что будут и местные дерби, я думаю, и две российские команды. Тогда ещё четыре команды – из соседних стран и стран БРИКС. Пока неизвестно, какие российские команды будут. Этим мы начнём заниматься через неделю, чтобы к концу марта — начала апреля состав участников уже был определён.

Летний турнир в Санкт-Петербурге состоится в любом случае. Тоже будем приглашать иностранных участников. Но Кубок равноправия будет походить здесь, в Катаре», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.