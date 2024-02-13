Зидан: я большой поклонник Джуда Беллингема, он невероятный игрок

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан восхитился игрой английского полузащитника мадридского клуба Джуда Беллингема.

«Я большой поклонник Джуда Беллингема. Он невероятный игрок, он делает невероятные вещи на поле. Теперь мы хотим, чтобы он выиграл трофеи с мадридском «Реалом». Это то, чего я ему желаю», — приводит слова Зидана Madrid Universal.

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Напомним, Беллингем перешёл в «Реал» в июле прошлого года из дортмундской «Боруссии» за € 103 млн. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 180 млн. В нынешнем сезоне Беллингем во всех турнирах за «сливочных» провёл 28 матчей, в которых забил 20 мячей и отдал восемь голевых передач.