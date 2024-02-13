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«Плохо, что с Джикией так поступают в «Спартаке». Жирков — о контракте защитника

«Плохо, что с Джикией так поступают в «Спартаке». Жирков — о контракте защитника
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Бывший игрок обороны ЦСКА и «Зенита» Юрий Жирков высказался о текущей ситуации с продлением контракта защитника «Спартака» Георгия Джикии. Напомним, трудовое соглашение футболиста с красно-белыми рассчитано до конца мая этого года. В нынешнем сезоне Джикия потерял место в стартовом составе команды.

«Даже не знаю, как относиться к ситуации с контрактом Джикии. Во внутриклубные дела тяжело залезть. Но когда так поступают с футболистом, который давно в «Спартаке» — плохо. Тем более, с русским игроком, который был и капитаном сборной», — приводит слова Жиркова «РБ Спорт».

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. В нынешнем сезоне защитник провёл за красно-белых лишь девять неполных матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.

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