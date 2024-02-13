Виктор Гусев: «Динамо» нужен был смелый тренер, и неожиданно команда его получила

Известный футбольный комментатор Виктор Гусев высказался о турнирных перспективах «Динамо» в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги. Гусев также отметил успешную работу главного тренера московского клуба — Марцела Лички.

«Как оцениваю третье место «Динамо» после первой части сезона? Не буду говорить, что это успех, но хорошая платформа, с которой можно неплохо продолжить сезон. Всё для чемпионства имеется.

Много раз в истории «Динамо» был очень хороший состав, и были разные ситуации, в том числе, благоприятные для клуба, но всё время что-то не срабатывало. Однако сейчас совершенно неожиданно команда получила смелого тренера – иностранца.

Хотя наставники из-за рубежа были и раньше. Но Личка сам по себе хороший тренер. И он тот иностранец, который очень быстро и интенсивно врос в нашу жизнь. Он умет общаться с людьми и вообще очень приятный человек. Поэтому я в него верю», — приводит слова Гусева «Евро-Футбол.Ру».

На данный момент «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Марцела Лички набрали 32 очка после 18 туров и отстают от лидирующего «Краснодара» на шесть баллов.