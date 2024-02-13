Карло Анчелотти рассказал, как справляется со сменой поколений в «Реале»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал, как справляется со сменой поколений в команде.

«Как я справляюсь со сменой поколений в «Реале»? Это естественно, мне не нужно давить. Есть легенды, которые ушли, другие остаются… В основе лежит отсутствие эгоизма у ветеранов, что позволило молодым игрокам хорошо адаптироваться в команде и клубе», — приводит слова Анчелотти аккаунт Universe Madrid в соцсети Х (ранее Twitter).

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Напомним, в стане мадридской команды играют такие ветераны, как Начо Фернандес, Даниэль Карвахаль, Лукас Васкес, Тони Кросс, Лука Модрич, Тибо Куртуа и Давид Алаба. При этом в составе «Реала» присутствуют молодые футболисты: Орельен Тчуамени, Джуд Беллингем, Браим Диас, Федерико Вальверде, Арда Гюлер, Нико Паз, Винисиус Жуниор и Родриго.