Мануэль Нойер заявил, что у него есть проблемы с коленом

Вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер заявил, что у него есть проблемы с коленом.

«С моим коленом всё в порядке. У меня было несколько жалоб, и до сих пор есть небольшие проблемы, но это не мешает мне тренироваться или играть. Так что я настроен оптимистично», — приводит слова Нойера аккаунт Bayern & Germany в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, ещё в январе 2023 года Мануэль Нойер сломал ногу, катаясь на лыжах в отпуске. После долгого лечения Мануэль провёл свой первый матч в октябре 2023 года в рамках Бундеслиги с «Дармштадтом» (8:0). В общей сложности в этом сезоне немецкий вратарь принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 18 голов и восемь встреч сыграл на ноль.