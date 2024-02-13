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Защитник «ПСЖ» Мендеш восстановился от травмы спустя девять месяцев

Защитник «ПСЖ» Мендеш восстановился от травмы спустя девять месяцев
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Левый защитник «ПСЖ» Нуну Мендеш восстановился от серьёзной травмы и вернулся к тренировкам с общей группой. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter). Португальский футболист может использоваться тренерским штабом парижан в матчах уже в конце февраля. Напомним, со 2 мая прошлого года защитник не играл из-за мышечного повреждения.

Мендеш перешёл в «ПСЖ» из «Спортинга» летом 2021 года за € 38 млн. В нынешнем сезоне португалец не появлялся на поле. В прошлом сезоне защитник провёл за парижан 32 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 60 млн.

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