Экс-игрок «ПСЖ» призвал освистать Месси, если тот поедет на Олимпиаду в Париже

Бывший полузащитник «ПСЖ» Жером Ротен высказался о возможном участии форварда «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси на Олимпийских играх — 2024, которые пройдут в Париже. Ранее главный тренер олимпийской команды Аргентины Хавьер Маскерано допустил возможность вызова легендарного футболиста на предстоящий турнир.

«Я не говорю, что нужно быть жестокими по отношению к Месси, если он вернётся в Париж, чтобы покрасоваться в футболке сборной Аргентины. Однако нужно хотя бы освистать его, когда он окажется на поле!» – заявил Ротен в эфире авторской программе о футболе.

Напомним, Месси выступал за «ПСЖ» на протяжении двух сезонов (с 2021 по 2023 год). В составе парижского клуба аргентинец провёл 75 матчей во всех турнирах, в которых забил 32 гола, а также завоевал три трофея. Месси уже принимал участие в Олимпийских играх. В 2008 году он со сборной Аргентины выиграл золотые медали Пекина.