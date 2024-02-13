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Томас Тухель рассказал, почему Де Лигт не играет за «Баварию»

Томас Тухель рассказал, почему Де Лигт не играет за «Баварию»
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Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель рассказал, почему защитник команды Маттейс ле Лигт не играет за немецкий клуб.

«Да, у него сложный момент, поскольку борьба за место действительно сильная. Я решил не выпускать его и не рисковать. Маттейс — боец, это борьба за место. Он нужен нам», — приводит слова Тухеля журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, в нынешнем сезоне Маттейс де Лигт принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми голами. Действующее трудовое соглашение защитника с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.

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