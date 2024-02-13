Абаскаль прокомментировал слова агента Джикии о нулевой вероятности продления контракта

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль отреагировал на слова агента Вадима Шпинёва, представляющего интересы защитника Георгия Джикии, о том, что футболист не будет продлевать контракт пока испанский специалист остаётся в клубе.

«Во‑первых, мы говорим о футбольном клубе «Спартак». И здесь очень важно понимать всю ту ответственность, что есть. Я не могу и не буду комментировать слова человека, которого я не знаю и который не знает меня. Он может говорить всё что угодно, но со мной он даже не знаком. При разговоре о футбольном клубе очень важны две составляющие: уважение и конфиденциальность. На мой взгляд, это то, что должно оставаться внутри, то, что не должно становиться достоянием общественности», — приводит слова Абаскаля «Матч ТВ».

Напомним, Джикия является капитаном «Спартака», однако в нынешнем сезоне он потерял место в основном составе красно-белых. 30-летний футболист принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. В общей сложности Джикия провёл на поле 706 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Георгия в € 5 млн.