Вингер «Реала» Родриго Гоэс появился на поле в стартовом составе своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лейпцигом». Таким образом, футболист «сливочных» достиг отметки в 200 матчей за королевский клуб. За это время бразилец сумел забить 50 голов и оформить 36 ассистов.

Родриго перешёл в «Реал» летом 2019 года за € 45 млн из бразильского «Сантоса». 23-летний футболист выиграл с мадридцами девять трофеев, в том числе Лигу чемпионов.

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В этом сезоне вингер провёл 32 матча чей во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 100 млн.