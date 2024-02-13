Тренер «Спартака» Абаскаль: у меня всегда с Соболевым были хорошие отношения

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о своих взаимоотношениях с нападающим команды Александром Соболевым. Напомним, ранее появилась информация, что у форварда красно-белых конфликт с испанским специалистом. Соболев неоднократно нарушал дисциплинарные рамки, установленные Абаскалем, за что уже был отстранён от тренировок. Также футболист трижды пропускал командные завтраки.

«У меня всегда с Сашей были хорошие отношения. Мы хорошо общались и общаемся. Много шутим. Но, как мы уже говорили, футболисты всегда довольны, когда они играют, и недовольны, когда не играют.

У нас есть определённые критерии и параметры, исходя из которых мы принимаем решения. К примеру, если на 15 минут игрок выходит, ему может хватить определённых качеств. Но для того, чтобы выходить в основе и отыграть весь матч, нужно соответствовать всем критериям, и они едины для всей команды.

Соболев стал больше соответствовать критериям, которые касаются поведения? Безусловно, да — стал. В прошлом сезоне он пропустил порядка 9–10 матчей из‑за красных и жёлтых карточек. Данный момент тоже нужно осознавать, над этим необходимо работать. На самом деле он всё это прекрасно понимает — и работает. И мы всегда ожидаем лучшего Сашу Соболева, потому что это будет лучше и для него, и для команды в целом», — приводит слова Абаскаля «Матч ТВ».

Напомним, Соболев перешёл в «Спартак» из самарских «Крыльев Советов» летом 2020 года. За этот период 26-летний футболист принял участие в 123 матчах во всех турнирах, в которых отметился 54 голами и 29 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение нападающего с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

В нынешнем сезоне Александр принял участие в 18 встречах «Спартака» во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и отдал шесть результативных передач. В общей сложности Соболев провёл на поле 1398 минут.