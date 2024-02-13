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РБ Лейпциг — Реал Мадрид. Прямая трансляция
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23:00 Мск
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Источник: мяч «РБ Лейпциг» в ворота «Реала» был отменён из-за фола на Лунине

Источник: мяч «РБ Лейпциг» в ворота «Реала» был отменён из-за фола на Лунине
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Забитый мяч нападающего немецкого «РБ Лейпциг» Беньямина Шешко в ворота мадридского «Реала» был отменён из-за фола на вратаре «сливочных» Андрее Лунине, сообщает аккаунт Universal Madrid в соцсети Х (ранее Twitter).

Фото: Кадр из трансляции

На второй минуте первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов, где сейчас идёт первый тайм и счёт 0:0, игрок «РБ Лейпциг» подал в штрафную испанской команды, после чего Шешко ударом головой открыл счёт. Однако этот мяч стала рассматривать судейская бригада на системе VAR, а затем отменила гол, заявив об офсайде. Однако по итогу игрок немецкой команды Бенджамин Хенрихс толкает сзади Лунина и именно из-за этого забитый мяч был отменён.

Напомним, на групповом этапе Лиги чемпионов мадридский «Реал» в группе с «Наполи», «Брагой» и «Унионом» одержал победу во всех матчах и вышел в плей-офф турнира с первого места. «РБ Лейпциг» в своей группе с «Манчестер Сити», «Янг Бойз» и «Црвеной Звездой» дважды проиграл и одержал четыре победы, выйдя в плей-офф со второго места.

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