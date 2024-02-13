«РБ Лейпциг» — «Реал» Мадрид: команды в первом тайме счёт не открыли

Сегодня, 13 февраля, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов встречаются немецкий «РБ Лейпциг» и мадридский «Реал». Команды играют на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге (Германия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Ирфаном Пельто из Боснии и Герцеговины. Игра началась в 23:00 по московскому времени. После первого тайма счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На второй минуте нападающий немецкой команды Беньямин Шешко после подачи в штрафную ударом головой открыл счёт, однако после просмотра VAR мяч был отменён из-за офсайда. Однако после сообщалось, что игрок немецкой команды Бенджамин Хенрихс толкает сзади Лунина и именно из-за этого забитый мяч был отменён.

Напомним, на групповом этапе Лиги чемпионов мадридский «Реал» в группе с «Наполи», «Брагой» и «Унионом» одержал победу во всех матчах и вышел в плей-офф турнира с первого места. «РБ Лейпциг» в своей группе с «Манчестер Сити», «Янг Бойз» и «Црвеной Звездой» дважды проиграл и одержал четыре победы, выйдя в плей-офф со второго места.