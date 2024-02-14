Тренер «Спартака» Абаскаль: не понимаю о каких неспортивных причинах говорил Джикия

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль отреагировал на заявление защитника и капитана клуба Георгия Джикии о неспортивных причинах отсутствия игрового времени в команде.

«Понимаю ли я о каких неспортивных причинах говорил Джикия? Честно говоря, не понимаю. Всё, что мы делаем, достаточно объективно и построено на фактах. У нас есть видео всех тренировок, все данные, все параметры и показатели записаны, мы все фиксируем и анализируем. Есть отчёты по каждому игроку. Начиная с отчётов по физической составляющей, записываем все данные GPS. По игровым моментам мы с разных камер все параметры учитываем.

Наша команда формировалась на прямом общении. Все наши критерии и параметры всегда открыты для всех. Мы ни от кого ничего не скрывали в этом отношении. Это доверие, о котором мы говорили прежде.

Тренер должен выбрать определённую линию и ей следовать, потому что будет странно, если я в один день требую одно, на второй — другое. И футболисты не понимали бы, что от них требуется. Параметры были расставлены изначально, они всегда были открыты. Мы анализируем каждый день. Все понимают, на что мы конкретно обращаем внимание», — приводит слова Абаскаля «Матч ТВ».

Напомним, в нынешнем сезоне Джикия потерял место в основном составе «Спартака» под руководством Гильермо Абаскаля. В прошлом цикле он был основным игроком и капитаном красно-белых. При этом агент защитника сборной России заявлял о намерении игрока остаться в «Спартаке» до лета.

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. В нынешнем сезоне защитник провёл за красно-белых лишь девять неполных матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 30 очков за 18 матчей. «Ростов» находится на 10-й строчке, заработав 21 очко.