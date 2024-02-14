«Это не футбол». Экс-судья Лаос – о не засчитанном голе «РБ Лейпциг» в ворота «Реала»

Бывший арбитр Антонио Матеу Лаос прокомментировал не засчитанный гол «РБ Лейпциг» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (0:1, идёт второй тайм).

«Этого не может быть. На поле вы можете растеряться, но для такого рода вещей существует VAR. Это безумие. Испанской команде повезло. Глупо отменять гол из-за этого. Это не футбол», — приводит слова Лаоса Fútbol en Movistar Plus.

Напомним, на второй минуте первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов игрок немецкого «РБ Лейпциг» подал в штрафную испанской команды, после чего нападающий команды Беньямин Шешко ударом головой открыл счёт. Однако этот забитый мяч стала рассматривать судейская бригада на системе VAR, а затем отменила гол, заявив об офсайде. Однако по итогу игрок немецкой команды Бенджамин Хенрихс толкает сзади Андрея Лунина и именно из-за этого забитый мяч был отменён.