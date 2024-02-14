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«Райо Вальекано» уволил главного тренера команды

«Райо Вальекано» уволил главного тренера команды
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Испанский «Райо Вальекано» уволил Франциско Родригеса с поста главного тренера команды.

«Райо Вальекано» объявляет об увольнении Франциско Родригеса с поста тренера первой команды, а также его тренерского штаба. Мы хотим поблагодарить Франциско за его профессионализм и преданность делу в этом сезоне. Мы также хотим пожелать удачи в ваших будущих проектах», — сообщает пресс-служба клуба.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Родригес возглавил испанскую команду летом 2023 года и под его руководством «Райо Вальекано» сыграл 27 матчей во всех турнирах, в которых в восьми играх одержал победу, девять раз сыграл вничью и 10 встреч проиграл.

На данный момент после 24 сыгранных матчей испанской Примеры «Райо Вальекано» располагается на 14-м месте с 24 очками.

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